Das waren tadellose Ergebnisse, die der Versicherungskonzern Allianz (ISIN: DE0008404005) heute vor Handelsbeginn auf den Tisch legte. Das dritte Quartal 2018 ist gut gelaufen, zeigt einen solide über dem Vorjahresquartal liegenden Gewinn, egal, ob man ihn operativ oder netto berechnet. Und mit beiden Messmethoden lag die Allianz über den Erwartungen der Analysten. Entsprechend legt der Kurs in einem insgesamt zur Stunde nachgebenden Markt zu. Derzeit würde die Aktie die Woche mit einem Plus abschließen, was nicht gerade jeder DAX-Titel von sich behaupten könnte. Aber reicht das, um einen charttechnischen Befreiungsschlag zu erzielen?

