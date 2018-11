Die robuste Entwicklung der US-Märkte bewahrt den Dax vor dem Absturz. Auch einige Einzelwerte wie Allianz oder Münchener Rück erweisen sich als Felsen in der Brandung. Eine Jahresendrally ist noch möglich.

Während sich in Europa die Dauerprobleme Italienkrise sowie Brexit hinziehen und Konjunktur und Währung weiter abdriften, schaffen die amerikanischen Aktienmärkte den Durchbruch: Mit dem deutlichen Anstieg über die Zone um 25.000 Punkte hat der Dow Jones die reale Chance, seinen langfristigen Aufwärtstrend fortzusetzen. Und wenn der große Börsentrend in Amerika stimmt, werden auch die kleinen Börsen in Europa nicht zusammenbrechen.

Das politische Ergebnis der amerikanischen Zwischenwahlen wird sehr unterschiedlich kommentiert, die Reaktion der Börse fällt jedoch eindeutig aus: positiv. Die Märkte honorieren, dass zum einen das Umfeld erhalten bleibt, das schon seit zwei Jahren für gute Stimmung sorgt. Zum anderen passt es schön in das Bild funktionierender Checks and Balances, dass die Republikaner nun ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren haben.

Die Aufwärtsdynamik an den US-Märkten war in den vergangenen Tagen größer als der Abwärtsdruck davor; ein gutes Zeichen. Zugleich ging der jüngste Kursrückschlag vom 26. Oktober nicht mehr ganz so weit runter wie die vorangegangene Tiefspitze Ende Juni. Das signalisiert einen leichten Überhang der Käuferseite. Unterm Strich hat der Dow Jones damit die akute Gefahr, dass aus den Kursschwankungen der vergangenen zwölf Monate eine Abwärtswende mit nachfolgender Baisse werden könnte, erfolgreich abgewehrt.

Die robuste Verfassung der US-Märkte ist umso bemerkenswerter, da sie nicht mit einer Entspannung auf der Zinsseite einhergeht. Die Renditen für zehnjährige US-Bonds haben sich in den vergangenen Tagen sogar von 3,07 auf 3,24 Prozent erhöht. Das zeigt, wie stabil die Wirtschaft in den USA wirklich ist und dass die Inflationstendenz weiter bestehen bleiben dürfte - was die Aktienmärkte offenbar nicht schreckt. Diese Mixtur passt insgesamt gut zur kurstechnischen Erholung der Indizes.

Wackliges Erholungsszenario ...

