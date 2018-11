Nasdaq-100 - Wichtige Hürden voraus

Thomas May,

Der Nasdaq-100 Index befindet sich nicht erst seit der Rückeroberung der Unterstützung bei 6.950 Punkten in einem steilen Konter, in dessen Verlauf er sogar die Ende Oktober unterschrittene langfristige Aufwärtstrendlinie zurückerobern konnte. Seit dem Tief bei 6.574 Punkten haben die Bullen wieder das Sagen. Doch erreicht der Index jetzt eine Zone, in der es jederzeit zu einem Stimmungs- und Trendwechsel kommen kann. Vorsicht ist angebracht.

Aktuell notiert der Index wieder auf dem Niveau des früheren Rekordhoch bei 7.186 Punkten. Wird die Marke und die darüber liegende Barriere bei 7.311 Punkten nicht überwunden, könnte es zu einer deutlichen Korrektur bis 6.950 Punkte kommen. Diese Korrektur würde bei einem Bruch dieser Unterstützung nahtlos in die Wiederaufnahme des Kursrutsches seit Anfang Oktober übergehen. In der Folge käme es zu einer Verkaufswelle bis 6.700 und darunter bereits bis 6.574 Punkte.

Erst wenn es den Bullen gelingt, auch die Barriere bei 7.311 Punkten aus dem Weg zu räumen, könnte sich die Rally nachhaltig fortsetzen und den Index bis 7.402 und 7.515 Punkte antreiben.

Nasdaq-100 in Punkten im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag(log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.05.2018 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.07.2013 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

