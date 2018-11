Niedrige Sparzinsen für einige Wochen oder Monate wegstecken müssen, ist ärgerlich. Die Entwicklung der Kapitalmärkte, welche Sparer seit Jahren mit ansehen, ist dramatisch. Wer anlegen möchte, muss größere Risiken in Kauf nehmen.Besonders jene Zielgruppe, die Geld mit einem relativ überschaubaren Risiko anlegen will, ist unter Druck geraten. Schuld an dieser Entwicklung ist eine EZB-Politik, welche als Reaktion auf die Krisen der Vergangenheit die Leitzinsen dramatisch hat nach unten anpassen müssen. Experten raten vor dem Hintergrund dieser Entwicklung bereits seit längerer Zeit zu einer Fokussierung auf die Börsen.

