Raue Umgebungen, wie sie häufig in der Industrie und Produktion zu finden sind, stellen nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Leuchten vor Herausforderungen. Ob in der Logistik, der Metallverarbeitung, im Automobilbau, in der Lebensmittelindustrie oder der Pharmazie - je nach Umgebung sind die Leuchten unterschiedlichen, zum Teil extremen Bedingungen ausgesetzt.

Dazu gehören sehr heiße oder sehr kalte Temperaturen, mechanische Belastungen, etwa durch Vibrationen von Maschinen oder das Bewegen schwerer Gegenstände, oder chemische Einflüsse durch Reinigungsmittel oder die Verwendung von Ölen oder Chemikalien. Staub und Schmutz, die etwa durch Materialbearbeitung entstehen, können sich auf Leuchten absetzen, was zu erhöhten Oberflächentemperaturen führen, sowie die Lichtleistung beeinträchtigen kann. Eine Reinigung ist nicht selten mit Produktionsstillständen und daher mit Zeit- und Kostenaufwand sowie Ausfällen verbunden. Auch vor Wassereindrang, zum Beispiel bei der Reinigung per Hochdruck- oder Dampfstrahlgerät, oder vor Luftfeuchtigkeit und Gasen gilt es die Leuchte bei Bedarf zu schützen.

Lichtlösungen richtig planen

Moderne LED-Beleuchtungsanlagen können neben hoher Effizienz, Sicherheit und Zuverlässigkeit auch mehr Produktivität ermöglichen. Denn eine hohe visuelle Leistungsfähigkeit fördert die Konzentration und Gesundheit der Mitarbeiter und beugt Ermüdung, Stress und Arbeitsunfällen vor (Bild?1).

Bei der Planung und der Auswahl der richtigen Beleuchtung für raue Bedingungen in der Industrie und Produktion sind grundsätzlich drei Aspekte zu beachten:

Thermische Einflüsse: Welche Temperatur herrscht in der Umgebung?

Mechanische Einflüsse: Sind die Leuchten äußerlichen Einwirkungen ausgesetzt?

Chemische Einflüsse: Welche Reinigungsmittel und produktionsbedingte Chemikalien werden verwendet?

Um die bestmögliche Beleuchtung für den individuellen Anwendungsfall zu finden, sollten diese Aspekte vor der Planung geprüft werden.

Sehr hohe sowie sehr niedrige Temperaturen beeinflussen nicht nur das Material, sondern auch die Lebensdauer der Leuchte sowie die einwandfreie Funktionsfähigkeit der Elektronikteile. Daher gilt es, die Leuchte vor Extremtemperaturen entsprechend zu schützen.

Ein mechanischer Schutz spielt besonders dann eine Rolle, wenn die Leuchten in der Nähe sensibler Bereiche angebracht sind. Vor allem im Lebensmittelbereich ist etwa ein Splitterschutz von großer Bedeutung, damit keine Kunststoffgegenstände in die Nahrung gelangen.

Die Schutzarten der Leuchten geben an, welche Resistenz sie gegenüber Fremdkörpern, Verunreinigungen sowie Wasser haben (Tabelle?1). Ist die Leuchte festem Schmutz oder Staub ausgesetzt? Kommt sie mit Sprühwasser oder gar dem Strahl eines Hochdruckreinigers in Berührung? Je nach Anwendung muss hier die Leuchte mit der passenden Schutzart gewählt werden.

Bei der chemischen Resistenz kommt es vor allem darauf an, dass die Leuchten gegen die im jeweiligen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...