Probleme bei der Umstellung auf den Abgasprüfstandard WLTP haben bei Audi und VW zu Absatzrückgängen geführt. BMW hat noch keine Zahlen vorgelegt.

Die Probleme mit der Umstellung auf den strengeren Abgasprüfstandard WLTP haben im Oktober bei Audi und der Schwestermarke VW erneut für Absatzrückgänge gesorgt. Bei den Ingolstädtern sackten die Verkaufszahlen in Europa um knapp 53 Prozent ab, in Deutschland um fast 58 Prozent. Wie Audi am Freitag weiter mitteilte, ging der weltweite Absatz im vergangenen Monat um gut ein Viertel zurück auf 117.600 Fahrzeuge.

Damit lag die Marke mit den vier Ringen weit hinter Konkurrent Mercedes, der im Oktober 190.021 Wagen mit Stern auf der Motorhaube (plus knapp vier Prozent) auslieferte. BMW hat noch keine ...

