Am Nachmittag wurde die europäische Gemeinschaftswährung mit 1,1343 US-Dollar gehandelt. Am Mittwoch hatte der Euro noch über der Marke von 1,14 Dollar notiert.Auch zum Franken fiel der Euro etwas zurück. Zuletzt wurde er zu 1,1413 Franken gehandelt, nach 1,1420 am Mittag und 1,1435 am Vorabend. Der Franken wurde aber ...

