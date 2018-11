Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WIE: Wienerberger am 9.11. -3,77%, Volumen 113% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 9.11. -3,56%, Volumen 65% normaler Tage , OMV: OMV am 9.11. -2,85%, Volumen 116% normaler Tage , UQA: Uniqa am 9.11. 0,77%, Volumen 38% normaler Tage , EBS: Erste Group am 9.11. 1,10%, Volumen 79% normaler Tage , BG: Bawag Group am 9.11. 1,86%, Volumen 84% normaler Tage , ATX: -0,79% Aktie Symbol SK Perf. Bawag Group BG 40.620 1.86% Erste Group EBS 36.680 1.10% Uniqa UQA 8.545 0.77% OMV ...

