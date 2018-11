Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VLA: Valneva am 9.11. -2,92%, Volumen 36% normaler Tage , PAL: Palfinger am 9.11. -2,08%, Volumen 143% normaler Tage , EVN: EVN am 9.11. -1,91%, Volumen 80% normaler Tage , AGR: Agrana am 9.11. 1,59%, Volumen 89% normaler Tage , WXF: Warimpex am 9.11. 2,18%, Volumen 25% normaler Tage , AMAG: Amag am 9.11. 2,75%, Volumen 261% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Amag AMAG 37.400 2.75% Warimpex WXF 1.170 2.18% Agrana AGR 17.940 1.59% EVN EVN 15.400 ...

