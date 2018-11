(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.11.2018 - Technologierwerte zeigen sich im deutschen Handel uneinheitlich. Bei Drägerwerk und Infineon kommt es zu erklecklichen Kursgewinnen. An der Wall Street verschreckt die anziehende Inflation die Investoren. Eine halbe Stunde vor Handelsschluss in Frankfurt steigt der DAX um 0,1 Prozent auf 11.536 Zähler. Hier können Lufthansa, Allianz und RWE zulegen. ...

