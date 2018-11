ST. MICHAEL, Barbados, Nov. 09, 2018bietet anspruchsvollen Reisenden ein luxuriöses Urlaubserlebnis mit exklusiven Restaurants, gehobenem Service und atemberaubenden Ausflugsmöglichkeiten.

Das Mystique Blue bietet Strandleben der Luxusklasse in nahezu unbewohnter Umgebung. Das Design des Boutique-Resorts ist von der Isla Holbox inspiriert und zelebriert mit seinem Dekor die Schönheit der Natur, ohne dabei Abstriche in Sachen Luxus zu machen. Den Gästen stehen 38 Suiten zur Auswahl und zur gehobenen Ausstattung zählen großzügige Balkone mit Hängesesseln, Satellitenfernsehen mit 55"-Geräten, unbegrenztes WLAN und Spezial-Matratzen für allerhöchsten Komfort.

Das Mystique Blue ist ein verstecktes Juwel für Naturliebhaber. Auf den autofreien Straßen der Insel können die Gäste in aller Ruhe Fahrrad fahren, außerdem gibt es exotische Vögel zu beobachten, man kann sich mit den einheimischen Fischerleuten unterhalten und Yum Balam erkunden - ein Naturschutzgebiet auf der 42 Kilometer langen Insel. Der Concierge des Resorts steht zur Verfügung, um resortexterne Ausflüge zu buchen, wie zum Beispiel Kajakfahren durch die Mangroven, Kiteboard-Kurse oder Schwimmen mit den majestätischen Walhaien, die zwischen Mai und September die Gewässer rund um die Insel aufsuchen.

Für weitere Informationen über das Mystique Blue besuchen Sie www.mystiqueresorts.com oder wenden Sie sich an Ihr Reisebüro. Liken Sie uns auf Facebook und bleiben Sie immer über die neusten Werbeaktionen, Fotos, Videos und vieles mehr informiert.

Über Mystique Resorts

Das neuste Mitglied der stetig wachsenden Familie von Blue Diamond Resorts, Mystique Resorts , ist eine Sammlung von Boutique-Resorts mit individuellem Service an atemberaubend schönen Orten. Mystique Resorts sind moderne, luxuriöse und exquisite Resorts an einigen der schönsten Reiseziele der Welt. Reisende, die sich nach Luxus sehnen und es lieben, ihre Umgebung zu erkunden, sind hier perfekt aufgehoben. Mystique Blue , auf der Isla Holbox in Mexiko, und Mystique Royal Saint Lucia sind die idealen Resorts sowohl für Familien als auch Paare, da sie eine gehobene Ausstattung, unvergleichlichen Service und eine einzigartige Umgebung bieten.