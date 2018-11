Nach einem deutlichen Kursrückgang geht es mit der Evotec-Aktie nun wieder aufwärts. Der Kurs befand sich kürzlich noch über dem Bollinger Band, hat sich nun aber wieder etwas zurückgezogen und notiert am oberen Rand des Bands bei etwa 19,2 Euro. Die gleitenden Durchschnitte (38; 100; 200) liegen unter dem Kurs. Der RSI befindet sich am oberen Ende der neutralen Zone und könnte bei einem weiteren Kursanstieg in den überkauften Sektor eintreten.

Chartbild-Analyse im 4-Stunden-Bereich: Auch ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...