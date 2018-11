Das Treffen des Ölkartells schürt Spekulationen über Produktionskürzungen, um den Preisverfall zu bremsen. Der Opec droht sogar Gefahr von innen: von Saudi-Arabien.

Diese Frage treibt Experten um - und Verbraucher: Wie geht es weiter auf dem Ölmarkt? Die Unsicherheit wächst - und parallel fallen die Preise. Bereits am Freitagnachmittag ist der Preis für die Nordseesorte Brent unter die psychologische wichtige Grenze von 70 Dollar gerutscht.

Aufschluss geben kann ein Treffen der Organisation erdölfördernder Staaten (Opec) und einer Reihe von Nicht-Opec-Staaten am Wochenende in Abu Dhabi. Die Konferenz kann zwar keine Beschlüsse fassen. Doch sie gilt als wichtiger Meilenstein für die weitere Strategie, die am 6. Dezember bei der regulären Opec-Konferenz in Wien getroffen wird.

Marktakteure verunsichern derzeit die unterschiedlichen Signale der 14 Mitglieder des Ölkartells. Besonders das Schwergewicht Saudi-Arabien hat sich hier hervorgetan. Jüngst hat Riad eine Kehrtwende bei der Ölproduktion ins Spiel gebracht, um den Preisverfall zu stoppen. Wie die aussehen soll, ist offen.

"Rhetorisch kann eine solche Kehrtwende durchaus bereits in Abu Dhabi signalisiert werden", sagt Hannes Loacker, Ölexperte der österreichischen Raiffeisen, dem Handelsblatt. Erst im Juni hatte das Ölkartell in Wien zusammen mit Russland eine Erhöhung der Ölförderung beschlossen.

Für zusätzliche Irritationen sorgen Gedankenspiele Saudi-Arabiens, was auf dem Ölmarkt ohne die Opec passieren würde. "Wir schauen, was passiert, wenn es keine freie Kapazitäten mehr gibt. Ein Szenario ist, dass die Opec nicht existiert", erklärte Adam Sieminski, der das Öl-Forschungszentrum von König Abdullah in Riad führt, einer regierungsnahen Denkfabrik.

Sieminski, ...

