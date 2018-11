Wie setzt sich bei Siemens Healthineers eigentlich der Gewinn nach Steuern für das 4. Quartal (bei Siemens Healthineers weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab) zusammen? Dazu liefert der jüngste Quartalsbericht Aufschluss. So heißt es zunächst, dass die Summe der Ergebnisse der Segmente ("Diagnostics", "Imaging", "Advanced Therapies") bei 670 Mio. Euro lag. Davon wird dann der Posten "Zentrale Posten, Konsolidierungen, sonstige Posten" in Höhe von 43 Mio. Euro abgezogen, was als Zwischenwert ... (Peter Niedermeyer)

