Natürlich ist die Marke "Volkswagen" die Kernmarke des VW-Konzerns - vor diesem Hintergrund war es nicht unwichtig, dass für diese Marke in dieser Woche die "Prognosen für Umsatz und Operatives Ergebnis für 2018 bestätigt" worden sind. Diese Ziele lauten: Volkswagen Pkw soll im laufenden Geschäftsjahr beim Umsatz um "bis zu" 10% gegenüber dem Vorjahreswert wachsen. Dieses Wachstum soll laut VW "von neuen Produkten und einer weiteren Erholung in den Regionen" getragen werden. Was das Renditeziel ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...