Die Zinsen in den USA steigen weiter. Das setzt die Aktienkurse unter Druck und belastet den Konsum. Stürzt die Wirtschaft in die Rezession, haben Notenbank und Regierung dem nur wenig entgegen zu setzen.

Die Aktien in den USA haben in diesem Jahr stark geschwankt. Aktuell liegt der Standard & Poor's 500-Aktienindex wieder so hoch wie zu Jahresbeginn. Da die Unternehmensgewinne zugleich zunahmen, gab das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) um 12 Prozent nach. Gleichwohl liegt es noch immer um 40 Prozent über seinem historischen Durchschnitt. Der Grund dafür sind die sehr niedrigen Leitzinsen, die in den vergangenen Jahren herrschten.

Nun aber steigen die Zinsen wieder, das gilt auch für die langfristigen Renditen am Anleihemarkt. In den zurückliegenden zwei Jahren hat sich die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen verdoppelt. Mit etwas mehr als 3 Prozent liegt sie aktuell etwas über der Inflationsrate von 2,3 Prozent. Die höheren Zinsen schmälern die Attraktivität von Aktien im Vergleich zu Anleihen. In den nächsten Monaten dürften die Zinsen weiter anziehen und die Aktienmärkte unter Druck setzen. Drei Gründe sind dafür ausschlaggebend.

Erstens wird die Fed die Leitzinsen weiter anheben. Die Notenbanker rechnen damit, dass der Leitzins bis 2020 von derzeit knapp über 2 auf etwa 3,5 Prozent steigt.

Zweitens nimmt der Fehlbetrag im Staatshaushalt zu. Das Haushaltsbüro das US-Kongresses schätzt, dass sich der Wert der Staatsanleihen im Besitz der Öffentlichkeit von aktuell rund 15 Billionen Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...