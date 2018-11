Trotz milliardenschwerer Investitionen kommen die großen Tabakkonzerne nicht vom Rauchen los. Vor allem das E-Zigaretten-System Iqos von Philip Morris zündet in Deutschland noch nicht.

Nichts los hier. In einem Laden mitten in der gut besuchten Düsseldorfer Altstadt fläzen sich vier Mitarbeiter im blauen Jeanshemd auf den grau-schwarzen Polstersofas und daddeln gelangweilt auf Handys und Tablets. Ab und an bleibt ein Passant vor dem Laden stehen, schaut durch die großen Schaufenster und versucht herauszufinden, was dort eigentlich verkauft wird.

Iqos steht in großen weißen Leuchtlettern über dem Eingang - vier Buchstaben, die für die Zukunft des Zigarettenkonzerns Philip Morris International (PMI) stehen. Mehr als drei Milliarden Euro hat der Marlboro-Hersteller bisher in die Entwicklung von Produkten gepumpt, die die Risiken des Rauchens reduzieren sollen. Im laufenden Jahr investierte das Unternehmen 600 Millionen Dollar in die neue Produktpalette und hofft, 42 Milliarden Stück davon zu verkaufen.

Wer glaubt, das sei viel, dem sei gesagt: 2017 verkaufte PMI rund 800 Milliarden Zigaretten. Der Absatz der neuen Angebote soll bis 2021 auf 90 bis 100 Milliarden Stück mehr als verdoppelt werden. Allein über 500 Millionen Euro wurden in eine Hightech-Fabrik im italienischen Bologna gesteckt, in der die so genannten Heets für das E-Zigarettenmodul Iqos hergestellt werden.

Anders als bei herkömmlichen E-Zigaretten gelangt keine Nikotinlösung in das Gerät. Das Iqos-Gerät wird stattdessen mit einer Art Tabakpatrone munitioniert, deren Inhalt elektrisch erhitzt und nicht - wie bisher - verbrannt wird. Das entstehende Aerosol sei gesünder als Zigarettenqualm, wirbt Philip Morris-Chef André Calantzopoulos unermüdlich in Interviews für seine Idee. "Dadurch reduzieren wir die Schadstoffe, die ein Raucher inhaliert, um 90 Prozent." Aus Sicht des Zigarettenriesen ist Iqos ein Erfolg. "Die Umsätze steigen rasant in allen Märkten, in denen wir sind," sagte der Philip-Morris-Chef kürzlich in einem Interview mit der FAZ.

Doch was Calantzopoulos unter rasant versteht, ist durchaus diskussionswürdig. Oder gilt nur für bestimmte Regionen auf der Welt. Denn in Deutschland zündet Iqos nicht. Noch nicht. Der Marktanteil des Systems stieg im 2. Quartal 2018 um bescheidene 0,2 Prozentpunkte auf 0,4 Prozent. Und das obwohl der Marlboro-Hersteller sein gesamtes Werbebudget auf Iqos umgeflaggt hat und laut eigenen Angaben kein Cent mehr in die Werbung für die klassische Zigarette fließt. Zudem leistet sich der Konzern knapp ein Dutzend Iqos-Läden in Innenstadt-Lagen deutscher Großstädte. Weltweit stünden schon "40 Prozent unseres globalen Werbebudgets hinter Iqos", sagte Calantzopoulos. Dabei machen die neuen Produkte im dritten Quartal mit 823 Millionen US-Dollar nur elf Prozent des Konzernumsatzes aus.

E-Zigaretten und Tabakerhitzer - mit diesen Produkten will die Tabakindustrie sich eine sorgenfreie und zugleich einträgliche Zukunft sichern. Doch keiner fährt eine ähnlich radikale Strategie wie PMI. Die neuen Geräte sind Studien zufolge zwar risikoärmer als klassische ...

