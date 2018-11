Die im Frühjahr neu an die Börse gegangenen Siemens Healthineers-Aktie vollzog bis in den Sommer eine Aufwärtsbewegung, die am 29. August bei 39,94 Euro mit einem neuen Allzeithoch gekrönt wurde. Anschließend setzte eine Korrektur ein, die sehr schnell in einen steilen Abwärtstrend überging. Dieser führte dazu, dass die Aktie bis zum 11. Oktober auf 31,90 Euro zurückfiel.

Auf diesem Niveau griffen die Käufer wieder zu und erzwangen einen Anstieg zunächst bis knapp über 36,00 Euro. Ihm folgte ... (Dr. Bernd Heim)

