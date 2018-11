Evotec konnte auch am Freitag erneut steigende Notierungen für sich verbuchen. Es ging zwar lediglich um einige Cent aufwärts. Damit schiebt sich die Aktie mittlerweile aber recht deutlich an die Obergrenze von 20 Euro heran, die es nun zu überwinden gilt, so die Charttechniker. Dann eröffnete sich auch die Chance auf einen Kursgewinn in Höhe von weiteren rund 15 % - oder etwas mehr. Zweimal, einmal 2017 und einmal im laufenden Jahr, wurden Hochpunkte jenseits der 20-Euro-Marke angelaufen. Jetzt ... (Frank Holbaum)

