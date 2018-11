Die E.ON-Aktie befand sich in den letzten Monaten in einem Abwärtstrend. Vor einigen Tagen wurde dieser gebrochen und es setzte ein Aufwärtstrend ein. Der Kurs bewegt sich seither an der oberen Grenze des Bollinger Bands und hat diese auch vor wenigen Tagen überschritten. Der GD (100) und der GD (200) liegen über dem Kurs.

Chartbild-Analyse in der 4-Stunden-Zone: Kurs erholt sich nach Rückwärtsbewegung!

Vor wenigen Tagen ist der Kurs abrupt gefallen. Aktuell ist er aber wieder auf dem ... (Johannes Weber)

