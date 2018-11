Mit moderaten Abschlägen verabschiedeten sich die europäischen Börsen in das Wochenende. Belastung kam nach wie vor von dem Budgetstreit mit Italien, zusätzlich wurden einige Unternehmensnachrichten von den Investoren negativ aufgenommen. Die Rohstoffwerte litten unter fallenden Preisen bei Öl und bei Metallen wie Kupfer, Nickel und Aluminium und waren mit einem Minus von 3,7% der schwächste Sektor in Europa. Rio Tinto musste 3,3% abgeben, Glencore schloss 4,4% schwächer. UBS sieht sich in Frankreich von einer Milliardenstrafe wegen Geldwäsche bedroht und musste 2,7% tiefer schliessen. Noch schlimmer erwischte es die spanische Großbank BBVA, deren operatives Geschäft in Mexiko durch neue Gesetze deutliche Einbussen erleiden könnte ....

