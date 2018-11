RHI Magnesita unterbreitet, wie angekündigt, ein Angebot an die Minderheitsaktionäre der Magnesita Refratários S.A. Im Rahmen des integrierten Übernahmeangebots bietet RHI Magnesita die Option zwischen einem reinen Angebot oder bar plus Aktien von RHI Magnesita an. Wie bereits bekannt gegeben, erwartet das Unternehmen, dass im Wesentlichen alle Minderheitsaktionäre von Magnesita ihre Aktien anbieten und sich für die Barzahlung plus Aktien entscheiden. Wenn 100% der Minderheitsaktionäre von Magnesita ihre Aktien anbieten und sich für die Option "Option Cash plus Aktien" entscheiden, wird der Konzern ungefähr 117 Millionen USD (zu aktuellen Wechselkursen) zahlen und bis zu 5.000.000 zusätzliche Aktien ausgeben. Das Delisting von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...