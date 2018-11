DAX - Vor Richtungsentscheid

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo zusammen,

der DAX startete heute Morgen zunächst positiv in die neue Handelswoche. Das Aufwärtsgap und Kurse im Bereich 11.600 Punkte konnten allerdings nicht lange verteidigt werden: Am Vormittag ging es dann bereits schon wieder 150 Punkte in den Keller mit dem deutschen Börsenbarometer.

Im Bereich um 11.450 Punkte befindet sich eine beachtenswerte Horizontalunterstützung. Wird diese heute Nachmittag nennenswert unterboten, steht spätestens morgen Vormittag wieder die 11.300er Marke auf der Agenda.

Hält die 11.450er Unterstützung, ist ausgehend vom aktuellen Niveau eine neue Erholungswelle denkbar. Die charttechnischen Strukturen lassen aktuell beide Szenarien zu. Dementsprechend bleibt Defensive vorerst weiter Trumpf.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 17.10.2018 - 12.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 12.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D0M 12,43 10.250 9,41 18.12.2018 DAX Index HX14UZ 7,49 10.740 15,43 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.11.2018; 11:43 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D3K 14,31 12.875 7,89 18.12.2018 DAX Index HX3D46 19,55 13.400 5,82 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 12.11.2018; 11:43 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Vor Richtungsentscheid erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).