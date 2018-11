Die Wirecard-Aktie hat vor einigen Wochen den bisherigen Aufwärtstrend gebrochen und ist in einen Abwärtstrend übergegangen. Der Kurs bewegt sich an der unteren Grenze des Bollinger Bands und hat dieses auch ein paar Mal verlassen. Aktuell beträgt der Abstand zur unteren Grenze rund 10 Euro. Während der GD (200) noch unter dem Kurs liegt, stellen die SMAs (38; 100) auf der Oberseite potenzielle Widerstände dar. Der GD (38) könnte bald den GD (100) von oben schneiden und so ein Verkaufssignal ... (Andreas Quirin)

