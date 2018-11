Die Deutsche Börse hat ein neues Segment für Green Bonds an der Frankfurter Börse eingeführt. Darin sind zum Start 150 Anleihen enthalten. Die Anleihen notieren an verschiedenen europäischen Börsen und sind in den Handel an der Börse Frankfurt einbezogen. Enthalten sind u.a. auch die Green Bonds von RBI , Verbund oder der Suzano Austria Gmbh (einer Tochtergesellschaft des brasilianischen börsenotierten Papierherstellers Suzano).

