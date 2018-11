Im Grunde unverändert startet der ATX in die neue Handelswoche. Wir haben gestern das neue Börse Social Magazine in die Druckerei übersandt, auf dem Cover findet sich Markus Niederreiner, Österreich-Chef der Hello bank!. Und ein Blick in andere Medien: Im aktuellen Trend wird berichtet, dass sich KTM ein 120-Mio.-Euro-Darlehen von der EIB gesichert habe. Insgesamt hätten österreichische Unternehmen, darunter auch Zumtobel und AT&S, heuer 1,1 Mrd. Euro von der EIB in Anspruch genommen.KTM Industries (59,80/61,13 , 0,78% )Zumtobel (7,81/7,87 , -1,25% )AT&S (20,62/20,78 , 0,00% ) Im wikifolio Stockpicking Österreich wurde Polytec bei 9,499, also in etwa 3 Prozent unter den Verkaufskursen der Vorwoche, wieder aufgestockt.Polytec (9,23/9,30 ...

