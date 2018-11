Können sich Bitcoin-Anleger auf eine Jahresendrally freuen? Wirklich sicher ist natürlich nichts, doch es mehren sich offenbar die Indizien, dass der Bitcoin tatsächlich zu einer solchen ansetzen könnte. Empirisch betrachtet konnte der Bitcoin auf Sicht der vergangenen Jahre in den letzten beiden Monaten eines Jahres deutlich zulegen. Wie der Aktionäre berichtet, betrug im Mittel der Preiszuwachs in den vergangenen Jahren satte 79 Prozent. Aus heutiger Sicht würde das heißen, dass der Bitcoin auf mehr als 11.000 US-Dollar steigt. Was ist dran an einer solchen Prognose? Eine Einschätzung von Markus Miller, Herausgeber von Krypto-X, bei Börse Stuttgart TV.