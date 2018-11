Die vergangene Börsenwoche lieferte noch kein klares Richtungsbild. Zunächst folgte den Zwischenwahlen in den USA eine kräftige Rally, dann nahmen Anleger zum Wochenschluss wieder Gewinne mit. Nach wie vor gibt es offensichtlich keine echte Zuversicht, dass es im Handelsstreit zwischen China und den USA zu einem tragfähigen Kompromiss kommen wird. Zudem belasten in Europa die Themen Brexit und Haushalt in Italien. Worauf Sie in dieser Woche achten müssen, erläutert Ihnen Jürgen Schmitt wie gewohnt ...

