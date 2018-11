Nasdaq-100 - Das eine Gap ist zu, das nächste wartet

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Der Nasdaq-100 Index erholte sich verglichen mit den anderen US Indizes in der Vorwoche nur unterdurchschnittlich. Am Freitag eröffnete der Index mit einem Downgap und berappelte sich in der Folge auch nicht mehr. Auf der Unterseite wurde vielmehr eine weitere Kurslücke bei 6.993 Punkten geschlossen.

Kurzfristig haben mit dem Rückfall unter die Unterstützung bei 7.080 Punkten klar die Bären das Ruder übernommen. Solange der Index diese Marke nicht zurückerobert, dürfte sich die Abwärtsbewegung fortsetzen. Dabei liegt der nächste Support bei 6.924 Punkten. Sollte auch diese Marke nicht halten, könnten die Techs direkt eine weitere Etage tiefer geschickt werden. Bei 6.816 Punkten wartet ein weiteres Gap im Chart auf seine Schließung. Dieses Kursniveau wäre folglich ein plausibles Bonusziel.

Erholungen treffen bereits bei 7.080 Punkten auf Widerstand. Erst wenn diese Marke überschritten wird, lässt sich Potenzial auf 7.125 Punkten ableiten, wo neben dem EMA200 Stunde das gerissene Downgap vom Freitag als Hürde wirkt. Für mehr dürfte die Kraft der Bullen kaum reichen.

Nasdaq-100 in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.10.2018 - 12.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

Nasdaq-100 in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 12.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants

