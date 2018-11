Wenn trotz wirtschaftlichen Misserfolgs Boni ausgeschüttet würden, solle man davon sprechen, dass Geld für Fehlleistung gezahlt werde, sagte der scheidende Chef der DZ Bank.

Der scheidende Chef der DZ Bank, Wolfgang Kirsch, hat sich am Montag kritisch über Boni geäußert. Die Schweizer Migros Bank kündigte am selben Tag an, künftig ganz auf variable Vergütungen verzichten zu wollen.

"Was mich immer enorm gestört hat, ist, wenn Boni ausgeschüttet werden, und der wirtschaftliche Erfolg ausgeblieben ist", sagte Kirsch bei der Euro Finance Week in Frankfurt. Man könne in solchen Fällen dann davon sprechen, ...

