Amazon musste am Montag im Handel in Deutschland einen kräftigen Abschlag hinnehmen. Es ging um fast 4,0 % gen Süden. Dabei fiel der Wert zunächst auch unter die wichtige Unterstützung bei 1.500 Euro zurück. Sie gilt als wichtige Marke im Kampf um die nächsten Aufwärtstrends. Die Aktie könnte in den kommenden Tagen nach Ansicht von Chartanalysten wieder steigen, wenn diese Grenze als Umkehrpunkt genutzt wird. Dann sind direkt 1.600 bzw. sogar 1.650 Euro die nächsten Kursziele, die es zu überwinden ... (Frank Holbaum)

