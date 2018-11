Medienmitteilung

Zürich, 12. November 2018

LafargeHolcim verkauft Holcim Indonesien und beschleunigt Schuldenabbau

LafargeHolcim hat heute eine Vereinbarung mit Semen Indonesia abgeschlossen zum Verkauf seines gesamten Anteils von 80,6 Prozent an Holcim Indonesien zu einem Unternehmenswert von USD 1,75 Milliarden auf 100-Prozent-Basis. Semen Indonesia ist ein führender Baustoffhersteller und der Marktführer in Indonesien.

LafargeHolcim hat sich nach einer tiefgreifenden Portfolioanalyse zum Verkauf von Holcim Indonesien entschieden. Die Aktivitäten, die an Semen Indonesia gehen, beinhalten die gesamten Aktivitäten des Konzerns in Indonesien. Dazu gehören vier Zementwerke, 33 Transportbetonwerke sowie zwei Steinbrüche.

Jan Jenisch, CEO von LafargeHolcim: "Im Rahmen der Strategie 2022 - "Building for Growth" hat sich LafargeHolcim zu Devestitionen in Höhe von mindestens CHF 2 Milliarden verpflichtet. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Schritt, um dieses Ziel zu erreichen und erlaubt es uns, die finanzielle Stärke des Unternehmens zu verbessern. Mit den Erlösen aus der Transaktion werden wir zudem unseren Verschuldungsgrad deutlich verbessern. Der Verkauf ist ein wesentlicher Schritt zur Erreichung unseres Zielwerts von 2 für das Verhältnis von Nettofinanzschulden zu wiederkehrendem EBITDA, den wir uns per Ende 2019 gesetzt haben."

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen behördlichen Genehmigungsverfahren.

Über LafargeHolcim

LafargeHolcim ist der führende globale Anbieter von Baustoffen und -lösungen und in vier Segmenten aktiv: Zement, Zuschlagstoffe, Transportbeton sowie Lösungen & Produkte, zu denen etwa Betonfertigteile, Asphalt und weitere Lösungen am Bau gehören. Mit seinem umfangreichen Portfolio unterstützt LafargeHolcim Handwerker, Bauherren, Architekten und Ingenieure bei Herausforderungen wie Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und dem steigenden Bedarf nach erschwinglichem Wohnraum. LafargeHolcim hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und verfügt über führende Positionen in allen Regionen. Der Konzern beschäftigt etwa 80 000 Mitarbeitende in rund 80 Ländern und verfügt über eine ausgeglichene Präsenz in aufstrebenden und reifen Märkten. LafargeHolcim ist kotiert an der SIX Swiss Exchange sowie der Euronext Paris und ist Mitglied im europäischen Dow Jones Sustainability Index (DJSI).

Weitere Informationen sind verfügbar unter www.lafargeholcim.com (http://www.lafargeholcim.com/)

Folgen Sie uns auf Twitter @LafargeHolcim (https://twitter.com/lafargeholcim)

Über Semen Indonesia

Semen Indonesia wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gresik, Indonesien. Das Unternehmen ist einer der grössten Zementhersteller Südostasiens mit einer jährlichen Kapazität von 35,9 Millionen Tonnen. Es betreibt Werke auf den drei grossen Inseln Indonesiens (Java, Sumatra und Sulawesi).

Semen Indonesia ist der grösste staatliche Zementproduzent des Landes und gehört zu 51 Prozent der Regierung von Indonesien. Das Unternehmen ist seit 1991 an der IDX kotiert und verfügt aktuell über eine Marktkapitalisierung von rund USD 3,8 Milliarden. Semen Indonesia ist Mitglied der FTSE Mid Cap und MSCI Indonesia Indizes.

Diese Medienmitteilung enthält Insider-Informationen.