Steinhoff ist nach Meinung von charttechnisch orientierten Analysten auf bestem Weg, 10 Cent als Untergrenze anzugreifen. Dann könnte der Wert in einen massiven Kurssturz übergehen. Denn am Montag ging es um weitere knapp 8 % nach unten. Die Abwärtsfahrt, die sich seit Wochen wieder zeigt, setzt sich also fort. Im Detail: In einem Zeitraum von vier Wochen ging es um über 20 % nach unten. Auf niedrigem Niveau zwar, denn die Aktie hat ohnehin eine schwache charttechnische Phase, wie sich anhand ... (Frank Holbaum)

