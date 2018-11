Borussia Dortmund hat den großen Konkurrenten Bayern München besiegt und damit den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut. Die Fußball-Experten sind sich einig, dass der Klub die Deutsche Meisterschaft gewinnen kann. Da die Umsätze des Fußball-Unternehmens ohnehin steigen, wäre dies ein weiteres klares Signal für anziehende Kurse. Nun wird es interessant: Am Montag verlor die Aktie leicht an Wert. Es ging um annähernd 2 % nach unten. Warum, fragen sich die Analysten mit zu Recht, denn ... (Frank Holbaum)

