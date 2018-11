Die Lufthansa ist am Montag um fast 3 % nach unten "geflogen". Das ist viel, da die Aktie damit auch eine Untergrenze durchkreuzt hat, die ansonsten eine wichtige Unterstützung hätte darstellen können: 20 Euro. Wenn allerdings die Aktie nicht all zu weit entfernt von diesem Wert wieder die Kurve nach oben bekommt, ist das kein großes Problem, so die Auffassung von Analysten. Es würde spannend, heißt es.

Die Lufthansa ist übergeordnet in einem langfristigen charttechnischen Abwärtstrend. Dabei ... (Frank Holbaum)

