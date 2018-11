Deutsche Bank darf sich über Ehrung freuen: Wie der Dax-Konzern am Montag mitteilte, sei der auf vermögende Privatkunden spezialisierte Unternehmensbereich "Deutsche Bank Wealth Management" als der "mit Abstand vielfältigste Anbieter von Dienstleistungen für vermögende Kunden" bzw. als "best private bank for diversity" ausgezeichnet worden.

Demnach sei die Auszeichnung das Ergebnis eines Branchenvergleichs folgender zwei "Financial-Times"-Publikationen: "Professional Wealth Management (PWM)" ... (Marco Schnepf)

Den vollständigen Artikel lesen ...