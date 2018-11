Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 12.11. -9,51%, Volumen 120% normaler Tage , SNH: Steinhoff am 12.11. -9,12%, Volumen 57% normaler Tage , NVDA: Nvidia am 12.11. -7,84%, Volumen 124% normaler Tage , TIT: Telecom Italia am 12.11. 2,79%, Volumen 180% normaler Tage , BLDP: Ballard Power Systems am 12.11. 5,32%, Volumen 59% normaler Tage , B4T: FE Ltd am 12.11. 42,86%, Volumen 0% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. FE Ltd B4T 0.010 42.86% Ballard Power Systems BLDP 2.970 5.32% Telecom Italia TIT 0.530 2.79% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...