BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 18,50 (20) EUR - 'UNDERWEIGHT'BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR DEUTSCHE TELEKOM AUF 16,55 (16,50) EUR - 'OUTPERFORM'CFRA SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 23 (29) EUR - 'BUY'CFRA SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 65 (77) EUR - 'BUY'CFRA SENKT ZIEL FÜR SAP AUF 107 (117) EUR - 'BUY'COMMERZBANK HEBT CANCOM AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 53 EURCREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 22 (25,60) EUR - 'OUTPERFORM'CREDIT SUISSE SENKT ZIEL FÜR LANXESS AUF 65 (70) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR EVONIK AUF 29,50 (33,20) EUR - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HEIDELBERGCEMENT AUF 80 (93) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR INFINEON AUF 24,20 (25,40) EUR - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LANXESS ...Den vollständigen Artikel lesen ...