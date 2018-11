LafargeHolcim findet Käufer für Indonesien-Geschäft FDA prüft Roche-Zulassungsantrag für Kombinations-Therapie beschleunigt Aareal Bank - Q3 EBT 70 Mio (Prog 68) , net 41 Mio (Prog 42) , bestätigt Ergebnisprognose für 2018 BAUER AG bestätigt Ergebnisprognose Bayer - Q3 Umsatz 9,9 Mrd (Prog 10,032) , EBITDA pre ex 2,2 Mrd (Prog 2,079) , bestätigt Prognose 2018 CEWE bestätigt nach solidem 3. Quartal sämtliche Jahresziele 1&1 Drillisch Aktiengesellschaft: In den ersten 9 Monaten 2018 auf Wachstumskurs Eckert & Ziegler Q3/2018: Erneut Ertragssprung in allen Geschäftsbereichen Evotec bestätigt Prognosen Bilfinger kommt bei Konzernumbau voran - Kosten drücken auf den Gewinn Grammer: Weiterer Umsatzanstieg, aber Einmaleffekte ...

