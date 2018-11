Der ehemalige CA Immo-CFO Hans Volkert Volckens wechselt zum 1. Januar 2019 als Partner zur KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Dort wird er als Head of Real Estate das Segment Real Estate leiten. Im Rahmen der Wachstumsstrategie der KPMG wird Volckens das Serviceportfolio der KPMG im Segment Real Estate strategisch neu ausrichten und erheblich erweitern, heißt es in einer Aussendung von KPMG. Volckens war zuletzt Finanzvorstand der CA Immobilien Anlagen AG (Wien), hat davor als Restrukturierer diverse Immobilienunternehmen geführt und u.a. als Finanzvorstand die Sanierung der IVG Immobilien AG mitverantwortet. Volckens war zudem Geschäftsführer der Hannover Leasing GmbH & Co. KG und davor Partner einer internationalen Rechtsanwaltskanzlei. Sven-Olaf ...

