DAX - Gute Vorgaben aus Asien beflügeln am Morgen

Hallo zusammen,

der DAX fiel gestern unter die 11.450er Unterstützung und brachte im Anschluss einen schnellen Rutsch Richtung 11.300 Punkte. Nach positiven Tönen zwischen den USA und China in der vergangenen Nacht können sich Risiko-Assets heute Vormittag aber schon wieder deutlich erholen.

Mit dem Rutsch an die 11.300 Punkte-Marke wurde das Minimalziel auf der Unterseite abgearbeitet. Sollte sich die positive Stimmung aus Asien auch auf die Wall Street übertragen, stünde am Nachmittag einer neuen Erholungswelle im deutschen Börsenbarometer wenig im Wege aus charttechnischer Sicht.

Ein Stundenschlusskurs oberhalb von 11.500 Punkten wäre kurzfristig klar bullisch zu interpretieren. Oberhalb von 11.500 Punkten wäre ein dynamischer schneller Anstieg Richtung 11.700/800 Punkte denkbar. Bis dahin (11.500) kann ein erneutes Abrutschen allerdings nicht ausgeschlossen werden im Vorfeld des am Freitag anstehenden kleinen Verfallstermins an der Eurex.



DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.10.2018 - 13.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 13.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

