Tantalex Resources Corp. gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung über einen Zusammenschluss mit International Cobalt Corp. geschlossen hat. Beiden Unternehmen soll dabei der gleiche Wert zugemessen werden, sodass die jetzigen Aktionäre von Tantalex und International Cobalt anschließend jeweils 50% des neuen Unternehmens halten. Alle ausstehenden und ausgegebenen Stammaktien und Aktienoptionen der beiden Unternehmen werden dann in entsprechende Wertpapiere des neu entstandenen Unternehmens umgewandelt.



Die Aktien des neuen Unternehmens sollen nach Abschluss der Transaktion an der Canadian Securities Exchange gelistet werden. Zunächst müssen jedoch noch die Zustimmung der Aktionäre sowie diverse Genehmigungen eingeholt werden.



Um die laufenden Operationen von Tantalex bis zur Fusion zu finanzieren, wird International Cobalt dem anderen Unternehmen zudem einen Überbrückungskredit in Höhe von 1 Mio. CAD zur Verfügung stellen.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de