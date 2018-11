Ein Blick auf den Chart der Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) ermöglicht es in der Tat, die Analyse kurz zu halten. Eine gewaltige rote Kerze dominierte den Wochenstart. Sie war die Reaktion auf die Quartalsbilanz, die der Chiphersteller am Montag vorlegte und mit der das am 30.9. beendete Geschäftsjahr 2017/2018 abgeschlossen wurde. Besser gesagt: Sie war die Reaktion auf die Perspektive für das jetzt angelaufene Geschäftsjahr 2018/2019.

Das Sommerquartal war fraglos gut gelaufen, die Erwartungen der Analysten wurden leicht überboten. Und eigentlich war das, was Infineon als Perspektive für das neue Geschäftsjahr ausgab, nicht schlecht: Umsatzwachstum zwischen 9 und 13 Prozent, leichte Verbesserung der Gewinnmarge auf 18 Prozent. Wenn man sich ansieht, wie deutlich die Aktie in den vorangegangenen Monaten gefallen war, hätte das eigentlich Käufe auslösen müssen. Was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...