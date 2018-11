Während der Kurs der Wirecard-Aktie in den vergangenen Wochen irgendwie aus dem Tritt geraten ist, macht das Fintech-Unternehmen weiter mit neuen Kooperationen auf sich aufmerksam. Erst am Freitag wurde verkündet, dass man die Fossil Group bei der Integration der beliebtesten chinesischen Zahlungsmethoden, darunter Alipay, in mehr als 150 Filialen in ganz Europa unterstützen werde. Händler müssten dafür lediglich die Wirecard ePOS-App auf mobile Geräte im Geschäft herunterladen, die dann als ... (Achim Graf)

