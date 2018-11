10 fette Jahre. Den Satz habe ich vor einigen Tagen auf der Geld-Seite einer Tageszeitung gelesen, na, immerhin ein paar Worte über die Börse: "Die Aktionäre haben prächtig verdient, der ATX hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt." Schmerzhaft, so einen Satz ohne jede weitere Erklärung lesen zu müssen. Soll er die Neidgesellschaft bedienen? Nein, liebe Neider, wir haben nicht nur 100% in 10 Jahren, sondern auch noch bis zu 5% Dividende pro Jahr, gerechnet vom niedrigen Niveau 2008 waren es sogar 10%. In Summe sind wir also viel viel reicher geworden als die Zeitung sagt! Oder soll das letzte Milchmädchen endlich gierig werden und alles Ersparte an die Börse werfen, um 2018 bis 2028 die nächsten 100% abzuräumen?' ...

