Morgen stehen zwar bei Wirecard (ISIN DE0007472060) die Ergebnisse des dritten Quartals an. Aber bereits seit dem 30. Oktober weiß man, wie das gelaufen ist, da wurde das vorläufige Ergebnis veröffentlicht. Ein sehr gutes Ergebnis, so, wie erhofft. Und so soll es auch weitergehen. Hohe Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn … in einem Umfeld mit ungewöhnlich zahlreichen Gewinnwarnungen und unsicheren Wachstumsperspektiven am Gesamtmarkt eine tadellose Sache. Das Dumme ist: Der Chart spiegelt das nicht wieder. Wieso nicht?

Weil die Aktie sehr lange noch schneller nach oben lief als Umsatz und Gewinn. Die Bewertung war immens hoch, als Wirecard an der 200 Euro-Marke kratzte. Und das baut sich jetzt in einem Marktumfeld ab, in dem durch den gekippten Optimismus, der noch bis zum Ende des Sommers die Kurse trieb, hohen Bewertungen ebenso mit Misstrauen begegnet wird, wie man sie vorher ignorierte. Seit Wirecard im DAX ist, ist es vorbei mit der Herrlichkeit. Nicht, dass das zwingend ...

