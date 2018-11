mit einer kleinen deutschen Rente den hohen hiesigen Lebenshaltungskosten entfliehen und am Strand in Thailand oder anderswo ein gutes Leben führen, das ist der Traum so manches Zeitgenossen. Damit der Traum allerdings am Ende nicht zu einem Albtraum mutiert, gilt es gewisse mentale, steuerliche und rechtliche Fallen zu vermeiden.

Der Schritt ins Ausland will deshalb gut überlegt und von allen Seiten her bedacht sein. Wer seinen Lebensabend ernsthaft im Ausland verbringen will, sollte ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...