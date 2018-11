Die Analysten der Baader Bank bekräftigen die Hold-Empfehlung und das Kursziel von 55,00 Euro für Rosenbauer . Die 3Q18-Ergebnisse hätten weitgehend den Schätzungen entsprochen, so die Analysten. Es werde allerdings voraussichtlich einige Zeit dauern, bis die vom neuen Management eingeleiteten Maßnahmen positivere Anzeichen zeigen werden, so die Baader-Experten. Der Finanzvorstand des Unternehmens erklärte laut Analysten in der Telefonkonferenz, dass 4Q18E einen guten Start hatte. Die Aktien des Unternehmens sind in letzter Zeit im Einklang mit den globalen Aktienmärkten gefallen. Hinsichtlich Bewertung erscheine die Aktie attraktiv, aber die Ergebnisse des dritten Quartals würden noch nicht die Ergebnisse der eingeleiteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...