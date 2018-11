Dow Jones - Der schnelle Konter

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Die Rally im Dow Jones Industrial Average infolge der US-Zwischenwahlen hielt nicht lange an. Der Index setzte relativ zügig in den unteren 25.800-Punkte-Bereich zurück, was noch als Pullback gewertet werden konnte. Der gestrige Handel zerstörte das kurzfristige Bild jedoch völlig. Sogar der Supportbereich um 25.600 Punkte wurde unterboten.

Damit hat sich die technische Ausgangslage für die Käufer wieder deulich verschlechtert. Erholungen treffen im heutigen Handel bei 25.600 Punkten auf Widerstand. Dort verläuft auch der EMA200 Stunde. Insofern besteht von dort aus bereits wieder die Gefahr für die Bullen, dass eine weitere Abwärtswelle startet. Bei 25.250 Punkten läge in diesem Fall das nächste kurzfristige Abwärtsziel.

Über 25.610 Punkten wäre dagegen eine Ausweitung der Aufwärtsbewegung auf 25.818 Punkte denkbar, ohne dass der Abwärtstrend beendet wäre. Das wäre erst über 26.084 Punkten der Fall. Unterschreitet der Dow Jones Industrial Average auf der Unterseite auch die Marke von 25.250 Punkten, wartet erst bei 25.098 Punkten der nächste Support im Chart.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2018 - 13.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 13.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Mit dem HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für Ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Investmentmöglichkeiten

Turbo Bull auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag Dow Jones Index HX3CX3 12,51 24.100,00 17,75 18.12.2018 Dow Jones Index HX3DQ6 35,42 21.500,00 6,34 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2018; 14:08 Uhr

Turbo Bear auf Dow Jones Industrial Average Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Briefkurs/EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel Finaler Bewertungstag DowJones Index HX3FGU 34,09 29.300,00 6,72 18.12.2018 DowJones Index HX4E73 46,06 30.650,00 4,96 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.11.2018; 14:10 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Turbo Classic-Produkte finden Sie hier bei onemarkets Wissen.

Weitere Produkte auf den Dow Jones Industrial Average Index finden Sie unter: www.onemarkets.de

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag Dow Jones - Der schnelle Konter erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).