Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.EVN: EVN am 13.11. -3,30%, Volumen 135% normaler Tage , STR: Strabag am 13.11. -1,89%, Volumen 57% normaler Tage , ROS: Rosenbauer am 13.11. -1,79%, Volumen 121% normaler Tage , WOL: Wolford am 13.11. 2,42%, Volumen 106% normaler Tage , AMS: AMS am 13.11. 4,06%, Volumen 1% normaler Tage , AMAG: Amag am 13.11. 5,99%, Volumen 237% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Amag AMAG 38.900 5.99% AMS AMS 27.160 4.06% Wolford WOL 12.700 2.42% Rosenbauer ROS 43.800 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...